مسؤول بـ«الزراعة» يُحذر مُلّاك الهجن من إعطاء المنشطات لإبل السباق

نصح المتخصص في علم البيطرة والأمراض الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظه الطائف، الدكتور حشر البقمي، ملاك الهجن، بـ«الابتعاد عن إعطاء المنشطات لإبل السباق»، فيما حدد مجموعة من الأمراض الخطيرة التي تصيب الهجن.

وطالب البقمي، بتعويض إبل السباق بأملاح وفيتامينات وأحماض أمينية في مياه الشرب أو كإضافات علفية، بدلًا من الاعتماد على المنشطات، مؤكدًا أنها محظورة في جميع السباقات، ويتم الكشف عنها بوسائل حديثة، فيما لفت إلى أن هناك منشطات مسموحًا بها مثل «البلدون» وغيره.

وفنَّد البقمي، الأمراض التي تتعرض لها الهجن، لافتًا إلى أنها نفسها أمراض الإبل مثل «الهيام أو التريبانوسوما»، ويزيد عليها بعض الالتهابات الرئوية نتيجة الجري لمسافات طويلة فتتعرق وتصاب بنزلات برد، موضحًا أن هناك ما يُعرف بـ«الفحمة»، وتصاب به إبل السباق، نتيجة التنفس السريع، الحادث بسبب الركض المتواصل.

وأضاف البقمي: من الأمراض التي تصيب إبل السباق أيضًا ما يُسمى بـ«الضلاع أو العرج» وهو عدم انتظام حركة الجسم أثناء المشي أو الركض نتيجة خلل في الجهاز الحركي، موضحًا أن «التهاب المفاصل، يُشكل السبب الأكبر للإصابة بـ«الضلاع»، مشيرًا إلى أن التهاب الأوتار، والعضلات، وكذلك القروح من أهم مسببات إصابة الهجن بـ«الضلاع».