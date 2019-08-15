أمانة جدة تمنع تهريب 1060ذبيحة فاسدة خلال موسم الحج

تمكنت أمانة محافظة جدة، من منع تهريب 1060 ذبيحة فاسدة بعد رصد محاولة تهريبها عبر نقاط التفتيش، مؤكدة تفتيش 4412 سيارة تم حجز 212 منها.

وأنهت الأمانة أعمال رصد ومتابعة تهريب الذبائح الفاسدة خلال عيد الأضحى للعام الحالي 1440هـ، ضمن جهودها المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقُدم لسكان وزوار المحافظة.

وجندت وكالة البلديات الفرعية، ممثلة في البلديات وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارات الأمانة المعنية وكل من محافظة جدة والشرطة وإدارة المرور، كل الإمكانيات البشرية والآليات والمعدات؛ لمنع تهريب الذبائح الفاسدة بتخصيص خمس نطاقات من خلال بلديات: أم السلم الفرعية، وبريمان الفرعية، والجنوب الفرعية، وذهبان الفرعية، وطيبة الفرعية؛ لتغطي جميع المنافذ المؤدية للمدينة.

وكانت الوكالة قامت بتنظيم أعمال المسالخ الرئيسة لتوفير سبل الراحة لأصحاب الأضاحي، عبر مسارات خصصتها الأمانة؛ للتسهيل على المواطنين والمقيمين لمعرفة المسارات التي يقفون فيها داخل المسالخ بما في ذلك وضع صالات خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن والعوائل لخدمتهم بشكل أفضل.

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واستقبلت المسالخ الرئيسة للأمانة خلال عيد الأضحى 28,807 ذبائح، وفيما يتعلق بمتابعة منع دخول اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب مخالفة الطرق المستخدمة في حفظها أو نقلها، منعت البلديات الفرعية عبر نقاط التفتيش خلال أيام عيد الأضحى تهريب 1060ذبيحة فاسدة بعد رصد محاولة تهريبها عبر نقاط التفتيش؛ حيث تم تفتيش 4412 سيارة تم حجز (212) منها.

وفي سياق متصل أزالت الأمانة خلال فترة موسم الحج 376 من الحظائر العشوائية و286 مسالخ عشوائية بالطرق الرئيسة والداخلية.

وأشار وكيل الأمين للبلديات الفرعية محمد بن إبراهيم الزهراني إلى أن هذه الجهود جاءت ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء، مبيناً أن الأمانة حرصت خلال عيد الأضحى على ضبط ومنع تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها على المحلات التجارية والمطاعم، وأن الجهود والرقابة مستمرة.