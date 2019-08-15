

المدينة المنورة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

استأنفت أمانة منطقة المدينة المنورة أعمال خطتها التشغيلية للموسم الثاني للخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن الذين تستقبلهم المدينة المنورة بعد أدائهم لفريضة الحج وبدأت طلائعهم بالوصول مساء أمس.

وشدد أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري على كافة قطاعات الأمانة ضرورة مضاعفة الجهد لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والعمل على تحقيق رضا المستفيدين من خلال التكامل مع منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين على أكمل وجه.

وأعرب عن شكره وتقديره لجميع منسوبي الأمانة كافة على ما بذلوه من جهود كان لها أكبر الأثر في إنجاح الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة في الموسم الأول, مشيرًا إلى أن الأمانة تسعى من خلال خطتها التشغيلية لموسم هذا العام إلى العمل على عدة جوانب بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة.

وتتضمن خطة الأمانة في موسمها الثاني تكثيف الخدمات في مجال النظافة العامة لمواجهة الزيادة في النفايات، وتكثيف أعمال الإصحاح البيئي، وإحكام الرقابة على المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، ومراقبة متعهدي الإعاشة والفنادق ودور إيواء الزائرين لضمان سلامة الأغذية في مطابخ الإعاشة والمطاعم ومستودعات وثلاجات المواد الغذائية، والرقابة على مصادر مياه الشرب.

كما تقوم الأمانة بإخضاع جميع الأسواق التجارية والموﻻت للرقابة المستمرة بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة، مع تشديد الرقابة على الباعة المتجولين لمنعهم من الافتراش في المنطقة المركزية وحول المساجد والمواقع التاريخية وتطبيق الأنظمة بحقهم ، كما تراقب محطات الوقود والاستراحات والمطاعم على الطرق السريعة المؤدية للمدينة المنورة.

// انتهى //

03:42ت م

0160





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / أمانة المدينة المنورة تستأنف تنفيذ خطتها للموسم الثاني بعد نجاحها في موسم ما قبل الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.