، "آل الشيخ": رجال الأمن ضربوا أروع الأمثلة في التعامل الإنساني الخلاق مع جميع الحجاج ،

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عبّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن تقديره الكبير لما قدمه رجال الأمن في المملكة خلال موسم الحج خدمة لضيوف الرحمن والتفاني في ذلك، مبديًا فخره واعتزازه لما قدمه هؤلاء الأبطال في خدمة الحجاج والتيسير عليهم.
جاء ذلك في تغريدة وفاء وإشادة منه عبر حسابه في تويتر أهدى في مستهلها قبلة منه على جبين رجل الأمن الأول وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وكل رجل من رجال الأمن السعودي في جميع القطاعات.
وأضاف : "ففي حج هذا العام١٤٤٠هـ ضربوا أروع الأمثلة في التعامل الإنساني الخلاق مع جميع الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف وفي جميع المنافذ والطرق، رحمةً وأخلاقًا وتواضعًا وانضباطًا وصبرًا".
"آل الشيخ": رجال الأمن ضربوا أروع الأمثلة في التعامل الإنساني الخلاق مع جميع الحجاجعبدالله العنزي الخليج 365 2019-08-15
عبّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن تقديره الكبير لما قدمه رجال الأمن في المملكة خلال موسم الحج خدمة لضيوف الرحمن والتفاني في ذلك، مبديًا فخره واعتزازه لما قدمه هؤلاء الأبطال في خدمة الحجاج والتيسير عليهم.
جاء ذلك في تغريدة وفاء وإشادة منه عبر حسابه في تويتر أهدى في مستهلها قبلة منه على جبين رجل الأمن الأول وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وكل رجل من رجال الأمن السعودي في جميع القطاعات.
وأضاف : "ففي حج هذا العام١٤٤٠هـ ضربوا أروع الأمثلة في التعامل الإنساني الخلاق مع جميع الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف وفي جميع المنافذ والطرق، رحمةً وأخلاقًا وتواضعًا وانضباطًا وصبرًا".
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
01:55 AM
أهدى قبلة تقدير لوزير الداخلية ورجال الأمن عبّر فيها عن اعتزازه بما قدموه
عبّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن تقديره الكبير لما قدمه رجال الأمن في المملكة خلال موسم الحج خدمة لضيوف الرحمن والتفاني في ذلك، مبديًا فخره واعتزازه لما قدمه هؤلاء الأبطال في خدمة الحجاج والتيسير عليهم.
جاء ذلك في تغريدة وفاء وإشادة منه عبر حسابه في تويتر أهدى في مستهلها قبلة منه على جبين رجل الأمن الأول وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وكل رجل من رجال الأمن السعودي في جميع القطاعات.
وأضاف : "ففي حج هذا العام١٤٤٠هـ ضربوا أروع الأمثلة في التعامل الإنساني الخلاق مع جميع الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف وفي جميع المنافذ والطرق، رحمةً وأخلاقًا وتواضعًا وانضباطًا وصبرًا".
، "آل الشيخ": رجال الأمن ضربوا أروع الأمثلة في التعامل الإنساني الخلاق مع جميع الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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