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بتنظيم من أسرية الأفلاج، أنهى 180 شخصًا حجة العمر مجانًا بعد أن تكفل "الراجحي" بحملة ضمت 90 شخصًا، وتكفل كذلك رجل الأعمال الشيخ محمد بن راشد آل زنان بحملة أخرى ضمت 90 شخصًا.
وكانت جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج نظمت وأشرفت على حملتي "الراجحي وآل زنان" اللتين ضمتا 180 حاجًا يرافقهم مشرفون يوضحون لهم نسك الحج، ويجيبون عن استفساراتهم منذ انطلاقها وصولاً للمشاعر المقدسة وحتى أداء حجة العمر الأولى، وتم خلال الرحلة توفير سبل الراحة للحجاج منذ انطلاق الحملتين من المحافظة وحتى عودتهم اليوم إلى الأفلاج.
وتنفذ أسرية الأفلاج عددًا من البرامج الاجتماعية والإصلاح الأسري، وتعقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، وتقدم لهم معونات نقدية وعينية.
تكفل بها "الراجحي وآل زنان".. 180 شخصًا يُتمّون "حجة العمر"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-15
بتنظيم من أسرية الأفلاج، أنهى 180 شخصًا حجة العمر مجانًا بعد أن تكفل "الراجحي" بحملة ضمت 90 شخصًا، وتكفل كذلك رجل الأعمال الشيخ محمد بن راشد آل زنان بحملة أخرى ضمت 90 شخصًا.
وكانت جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج نظمت وأشرفت على حملتي "الراجحي وآل زنان" اللتين ضمتا 180 حاجًا يرافقهم مشرفون يوضحون لهم نسك الحج، ويجيبون عن استفساراتهم منذ انطلاقها وصولاً للمشاعر المقدسة وحتى أداء حجة العمر الأولى، وتم خلال الرحلة توفير سبل الراحة للحجاج منذ انطلاق الحملتين من المحافظة وحتى عودتهم اليوم إلى الأفلاج.
وتنفذ أسرية الأفلاج عددًا من البرامج الاجتماعية والإصلاح الأسري، وتعقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، وتقدم لهم معونات نقدية وعينية.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
12:45 AM
نظمتها جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج
بتنظيم من أسرية الأفلاج، أنهى 180 شخصًا حجة العمر مجانًا بعد أن تكفل "الراجحي" بحملة ضمت 90 شخصًا، وتكفل كذلك رجل الأعمال الشيخ محمد بن راشد آل زنان بحملة أخرى ضمت 90 شخصًا.
وكانت جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج نظمت وأشرفت على حملتي "الراجحي وآل زنان" اللتين ضمتا 180 حاجًا يرافقهم مشرفون يوضحون لهم نسك الحج، ويجيبون عن استفساراتهم منذ انطلاقها وصولاً للمشاعر المقدسة وحتى أداء حجة العمر الأولى، وتم خلال الرحلة توفير سبل الراحة للحجاج منذ انطلاق الحملتين من المحافظة وحتى عودتهم اليوم إلى الأفلاج.
وتنفذ أسرية الأفلاج عددًا من البرامج الاجتماعية والإصلاح الأسري، وتعقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، وتقدم لهم معونات نقدية وعينية.
، تكفل بها "الراجحي وآل زنان".. 180 شخصًا يُتمّون "حجة العمر" ،
المصدر : الخليج 365
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