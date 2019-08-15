سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019

استقر سعر الدولار في مصر، اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر، وبلغ متوسط السعر 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

وبقي سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، عند 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي، وفي بنكي البركة وكريدي أجريكول.

- سعر الدولار في أكبر بنك خاص

وفي البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، استقر سعر الدولار عند 16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع.

- أعلى سعر للدولار في مصر

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الأمريكية عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته الذي يعرضه البنك منذ نحو أسبوع.

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- أقل سعر للدولار في مصر

أما أقل سعر للدولار فيعرضه البنك التجاري الدولي عند 16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع، كما ذكر آنفا.

- اليورو يتراجع 8 قروش والإسترليني 19 قرشا

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، فقد تراجع سعر شراء اليورو 3 قروش أمام الجنيه مسجلا 18.43 جنيه، كما تراجع سعر البيع 8 قروش مسجلا 18.56 جنيه، مقارنة بأسعار الأمس.

أما الجنيه الإسترليني فقد تراجع سعر شرائه 9 قروش إلى 19.88 جنيه، كما تراجع سعر بيعه 19 قرشا مسجلا 20.04 جنيه.

- العملات العربية.. انخفاض الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي

وفي البنك الأهلي أيضا، استقر سعر الريال السعودي عند 4.38 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، كما استقر الدرهم الإماراتي عند 4.48 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدينار الكويتي 54.25 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.