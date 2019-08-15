خالد النمر يوضح مدى خطورة ملامسة مريض الجلطة

2019-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أمس الأربعاء: إنه لا يوجد خطورة من ملامسة مريض الجلطة، خلال فترة الأربعين يومًا التالية على إذابة الجلطة.

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ورد النمر على سؤال: “هل صحيح أنه بعد جلطة القلب المريض لا يلامس أهله 40 يومًا؟”، عبر تغريدة على “تويتر” بقوله: “غير صحيح، بل يستطيع (المريض) ذلك متى ما رأى أنه مستعد نفسيًّا وجسديًّا لذلك”.

وأضاف: “عادة يحصل ذلك في نهاية الأسبوع الأول بعد فتح الشريان المسدود وخروجه من المستشفى”.