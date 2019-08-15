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فيديو.. إصابة ضباط شرطة في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت وسائل إعلام أمريكية، مساء أمس الأربعاء: إن 4 ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص في “نايس تاون تيوغا”، بمدينة فيلادلفيا، في ولاية بنسلفانيا.
وأضافت وسائل الإعلام أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
وصرحت الشرطة بأن مطلق النار لا يزال نشطًا في مكان الحادث.
وأفادت قناة “CBS 3” بأنه تم استدعاء الشرطة لأول مرة إلى مكان الحادث “من أجل المخدرات”، وفقًا لكابتن شرطة فيلادلفيا، سيكو كينبرو.
وأخبرت المصادرُ القناةَ الأمريكية، أن فوضى عارمة عمت المكان، بينما كان الضباط يطلقون النار.
واحتشدت قوات الشرطة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية في منطقة شهدت إطلاقًا للنار، وفقًا لما أعلنته الشرطة عبر حسابها في “تويتر”، مطالبةً العامة بتجنب الاقتراب منها.
كما طلبت الشرطة من مروحيات وسائل الإعلام “بالانسحاب” من المنطقة.
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