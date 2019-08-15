فحص وكشف موعد إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

تعتبر مساعدة المقطوعة من أهم المواضيع التي يبحث عنها المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل عن شروط مساعدة المقطوعة على الضمان الإجتماعي، والفئات المستفيدة من تلك المساعدة، بالإضافة إلى بوابة موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، حيث تهدف الوزارة العمل على تحسين المستوي المعيشي في دولة المملكة، هذا وتتميز مساعدة المقطوعة كونها هي المساعدة التي تقدم للأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية.

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يجب أن يكون عمر المستفيد 35 عاماً فأكثر . تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز المساعدات التمويلية للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. تقدم المقطوعة مرة واحدة في السنة. يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الاعلى للمقطوعة.

ما هي مساعدة المقطوعة

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز وأهم الخدمات التمويلية التي تعمل على تقديمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعي من اجل تحسين الظروف المعيشة التي تمر بها الأسرة السعودية من ذات الدخل المنخفض او الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الاساسية، وقد تم عمل المقطوعة من أجل تقليل الآثار السلبية الناتجة من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة من أجل تحقيق التوازن المالي والإقتصادي، ويمكنك عزيزي الزائر زيارة البوابة الإلكترونية من هـــــنـــا من اجل التسجيل والإستفادة من مساعدة المقطوعة التي تقدمها وتمنحها وزارة العمل بشكل سنوي لمرة واحد للاسرة السعودية، وقد تم عمل الموقع من أجل التسهيل على المواطن السعودي.