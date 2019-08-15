خادم الحرمين يهنئ رؤساء الهند وكوريا والكونغو بذكرى الاستقلال والتحرير

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. Advertisements وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.



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