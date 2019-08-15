شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقيات تهنئة لكوفيند وجاي ونغيسو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار. Advertisements وبعث ولي العهد، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد لرئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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