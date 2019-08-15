شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة: القيادة حريصة على تطوير منظومة الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير بدر بن سلطان، أن ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة في موسم حج هذا العام أثبت للعالم أجمع حرص قيادة هذه البلاد على تطوير منظومة الحج والارتقاء بها وتقديم الأفضل لخدمة المقدسات وقاصديها. وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: «إن نجاح موسم حج هذا العام بفضل توجيهاتكم الدائمة وإشرافكم المباشر على كل ما من شأنه توفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن وتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية للتسهيل على الحجيج ليؤدوا مناسكهم في أمن ويسر وطمأنينة». وفي برقية تهنئة مماثلة لولي العهد، قال الأمير بدر بن سلطان: «إن نجاح موسم حج هذا العام، تحقق بفضل قيادة خادم الحرمين وتوجيهاته المباشرة ومتابعتكم الدائمة لتهيئة كافة السُبل التي تُعين ضيوف الرحمن على إتمام رحلتهم الإيمانية في يسر وطمأنينة، وأن ما تحقق من نجاحات يأتي خطوة أولى نحو الارتقاء بمنظومة الحج والعمرة في وقت سيكون لإستراتيجيات وخطط الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة برئاستكم دورها الريادي وبصمتها الواضحة في تطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتحقيق الأهداف المنشودة ورؤية المملكة 2030». ورفع نائب أمير مكة أيضا، برقية تهنئة لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، قال فيها: «إن لتوجيهاتكم الدائمة من خلال لجنة الحج العليا أثرها البارز في ما تحقق من نجاحات، ونشير إلى الدور الكبير لرجال الأمن من كافة قطاعات وزارة الداخلية في التنظيم وإدارة الحشود والمحافظة على أرواح الحجيج منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم». كما رفع الأمير بدر بن سلطان برقية مماثلة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، جاء فيها: «إن لتوجيهاتكم الدائمة من خلال لجنة الحج المركزية والتوصيات الصادرة عنها والمتابعة الميدانية المباشرة لكافة الاستعدادات التي تسبق موسم الحج، وحث كافة الجهات لتسخّر طاقاتها البشرية وإمكاناتها المادية وتضافر الجهود لتوفير أرقى الخدمات وأفضلها لضيوف الرحمن؛ كان له الأثر الكبير فيما تحقق من نجاح».