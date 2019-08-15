وزير الحج: تميز كبير في الخطط التشغيلية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن موسم حج هذا العام شهد تميزا كبيرا في تنفيذ الخطط التشغيلية من كافة القطاعات العاملة في منظومة خدمات ضيوف الرحمن التي كان لها بالغ الأثر في توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام طوال رحلتهم الإيمانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. ورفع الدكتور بنتن باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الحج والعمرة خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة نجاح موسم الحج، مؤكدا أن ما تحقق من نجاح هذا الموسم أتى بفضل من المولى عز وجل ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وما يوليانه من اهتمام دائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في راحة واطمئنان.

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن موسم حج هذا العام شهد تميزا كبيرا في تنفيذ الخطط التشغيلية من كافة القطاعات العاملة في منظومة خدمات ضيوف الرحمن التي كان لها بالغ الأثر في توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام طوال رحلتهم الإيمانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. ورفع الدكتور بنتن باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الحج والعمرة خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة نجاح موسم الحج، مؤكدا أن ما تحقق من نجاح هذا الموسم أتى بفضل من المولى عز وجل ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وما يوليانه من اهتمام دائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في راحة واطمئنان.

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