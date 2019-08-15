شكرا لقرائتكم خبر عن العساف: السعودية سخرت كافة إمكاناتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف أن السعودية سخرت كل إمكاناتها وقطاعاتها لخدمة الحجاج، وتوفير كل السبل لتسهيل أدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وذلك استشعاراً منها لعظم المسؤولية تجاه المسلمين في شتى دول العالم دون تفرقة أو تمييز. وأوضح خلال رفعه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ، أن وزارة الخارجية استخدمت التقنيات المتطورة لإصدار التأشيرات الإلكترونية للحجاج، إذ تم منح أكثر من 1.8 مليون تأشيرة لضيوف البيت الحرام من مختلف دول العالم.

أكد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف أن السعودية سخرت كل إمكاناتها وقطاعاتها لخدمة الحجاج، وتوفير كل السبل لتسهيل أدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وذلك استشعاراً منها لعظم المسؤولية تجاه المسلمين في شتى دول العالم دون تفرقة أو تمييز. وأوضح خلال رفعه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ، أن وزارة الخارجية استخدمت التقنيات المتطورة لإصدار التأشيرات الإلكترونية للحجاج، إذ تم منح أكثر من 1.8 مليون تأشيرة لضيوف البيت الحرام من مختلف دول العالم.

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