شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني: المملكة أثبتت للعالم قدرتها على خدمة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر أن المملكة أثبتت للعالم أجمع قدرتها على القيام بخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، معتمدةً بعد الله على سواعد أبنائها في جميع أجهزة الدولة المختلفة للقيام بهذه الرسالة العظيمة التي تفتخر بها المملكة قيادةً وشعباً.

ورفع الأمير عبدالله بن بندر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، لما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام، بفضل الله ثم بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، من اهتمام بالغ ومتابعة مباشرة لتكامل جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن التي مكنتهم من أداء هذه الفريضة العظيمة بيسر وسهولة وراحة واطمئنان. وقال إن المتابعة الدائمة من ولي العهد كان لها بعد توفيق الله أكبر الأثر فيما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام على جميع الأصعدة، مبيناً أن وزارة الحرس الوطني وتنفيذاً لتوجيهات القيادة تتشرّف كل عام بمشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن وأداء رسالتها وواجباتها على الوجه الأكمل سواءً في الجوانب الأمنية والتنظيمية أو الجوانب الصحية والإرشادية.

وسأل الأمير عبدالله بن بندر الله أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين وولي عهده.