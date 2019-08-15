شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف خادم الحرمين: شكرا على الحفاوة وكرم الضيافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) رفع الحجاج المستفيدون من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة نجاح موسم الحج. وثمّن الضيوف الخدمات التي تلقوها خلال وجودهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، من ضيافة كريمة، وحفاوة ملكية كبيرة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة حج هذا العام على نفقة خادم الحرمين الشريفين، سائلين الله أن يحفظ حكومة المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه. وبدأ ضيوف خادم الحرمين الشريفين مغادرة مكة المكرمة بعد أداء طواف الوداع، متجهين إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، وقضاء أيام يسيرة للسلام على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، وزيارة أبرز المعالم التاريخية بالمدينة المنورة، ضمن البرامج التي اعتمدها الوزير المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لكافة المستضافين.

رفع الحجاج المستفيدون من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة نجاح موسم الحج. وثمّن الضيوف الخدمات التي تلقوها خلال وجودهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، من ضيافة كريمة، وحفاوة ملكية كبيرة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة حج هذا العام على نفقة خادم الحرمين الشريفين، سائلين الله أن يحفظ حكومة المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه. وبدأ ضيوف خادم الحرمين الشريفين مغادرة مكة المكرمة بعد أداء طواف الوداع، متجهين إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، وقضاء أيام يسيرة للسلام على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، وزيارة أبرز المعالم التاريخية بالمدينة المنورة، ضمن البرامج التي اعتمدها الوزير المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لكافة المستضافين.

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