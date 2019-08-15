شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الحجاج تبدأ بـ118رحلة.. اليوم وغداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

كشف مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي لـ«الخليج 365»، أن أولى رحلات مغادرة الحجاج ستكون اليوم (الخميس) بواقع 60 رحلة لحجاج الداخل، وغدا (الجمعة)، 58 رحلة لحجاج دول مجلس التعاون، فيما تستمر رحلات مغادرة الحجاج حتى 15محرم القادم.

فيما أكملت الهيئة العامة للطيران المدني، استعداداتها لاستقبال الحجاج المغادرين لبلدانهم بعد أن أنهوا مناسك حجهم هذا العام، عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، من خلال خطة تشغيلية متكاملة لاستيعاب ضيوف الرحمن في مرحلة المغادرة.

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ويتوقع أن يتجاوز عدد الحجاج المغادرين عبر مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أكثر من 950 ألف حاج، سيغادر منهم نحو قرابة 300 ألف حاج خلال الأسبوع الأول من مرحلة المغادرة. ولضمان انسيابية تحركات الحجاج بكل يسر وسهولة، تم تحويل جميع المسارات في الصالات إلى اتجاه المغادرة فقط.

وهيأت الهيئة 114 منصة في مجمع صالات الحج والعمرة لإنهاء إجراءات السفر، و208 منصات للجوازات، و18 بوابة سفر و10 سيور للحقائب بطول 1180م، ومواقف حافلات تستوعب 100 حافلة، إلى جانب ساحة وقوف الطائرات تتسع لـ26 طائرة في آن واحد، إضافة إلى العديد من الخدمات التي تسهل على ضيوف الرحمن رحلتهم داخل المطار.

وفي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، هيأت هيئة الطيران المدني 3 صالات سفر لاستقبال الحجاج المغادرين إلى بلدانهم، ومن المتوقع أن تغادر من المطار أكثر من 3 آلاف رحلة ابتداءً من يوم 15 ذو الحجة حتى 15 محرم القادم، وتم توفير 104 منصات لإنهاء إجراءات السفر، ومناطق لإنهاء إجراءات الجوازات بعدد 60 منصة، إضافة إلى 24 بوابة سفر ترتبط مباشرة بالطائرات عن طريق الجسور، و9 بوابات لنقل المسافرين بين الطائرات والصالات بواسطة الحافلات، كما تم تجهيز منطقة خارجية لاستقبال أمتعة الحجاج بشكل مسبق قبل موعد المغادرة، بالإضافة إلى توفير عدد مناطق استراحة الحجاج، ومنطقة مواقف حافلات تستوعب 250 حافلة.