شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 كاميرا بـ 360 درجة تراقب رحلات قطار المشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (المشاعر المقدسة)

كشف منسق الاتصالات والإشارات اللاسلكية في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، محمد الأحمدي، وجود 1500 كاميرا تلفزيونية متطورة (360 درجة) في مركز التشغيل والتحكم لمراقبة المحطات التسع وتأمين سلامة الحجاج أثناء تنقلاتهم بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأضاف، أن مركز التشغيل والتحكم في قطار المشاعر المقدسة يحوي نظاما متقدما لمراقبة حركة قطارات المشاعر مع إشعار النظام بوجود أي خلل يعترض القطارات ويتطلب التدخل السريع من المهندسين الموجودين في المركز.

وأشار منسق الاتصالات والإشارات اللاسلكية في قطار المشاعر إلى أن مكونات مركز التشغيل والتحكم يضم مكتب المشرف على مراقبة القطارات، وآخر لمراقبي القطار، ومكتب لمركز المعلومات، بالإضافة إلى الغرفة الاحتياطية لمركز التحكم، وفرق التدخل من المقاولين المتعاونين مع المشروع، ومكتب بخط الكهرباء للقطار، ومكتب المهندسين، بالإضافة إلى وجود مرافق لقوات أمن المنشآت، ووزارة الحج والعمرة، والهلال الأحمر. ويستطيع مركز التحكم والتشغيل التحكم في 60 بابا أوتوماتيكيا في القطار. من جانب آخر، كشف مدير السلامة في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، المهندس عبدالله العتيبي، عن تطبيق معايير وقواعد عالمية في السلامة العامة والمهنية لأمن وسلامة القطارات وركابها والعاملين فيها من المخاطر والإصابات، وذلك خلال موسم حج 1440هـ.

وأشار إلى أن السلامة العامة والمهنية تأتي في مقدمة الأولويات في الشركة، وتوليها اهتماما بالغا انطلاقا من قيمها التي تسعى إلى تحقيقها بشكل دائم، مبينا أنه تم تدريب العاملين في قسم السلامة بمشروع قطار المشاعر بمستويات تدريبية عالية المستوى، والتي بدأت من المرحلة الأساسية إلى المتقدمة، بهدف تنمية مهاراتهم وأدواتهم المهنية عند مواجهة حالات الطوارئ.