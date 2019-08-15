شكرا لقرائتكم خبر عن «سلة فواكه» تزين مخيمات الـ5 نجوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الأكلبي (المشاعر المقدسة) يبدو أن التنافس على أشده في المشاعر المقدسة بين مخيمات الـ«5 نجوم» لتقديم مزايا جديدة في كل موسم، من «المساج» إلى «أسرة الاسترخاء»، وصولا هذا العام إلى «سلة الفواكه»، إذ يتم عرض أكثر من 20 صنف فواكه، بطريقة ملفتة على مساحة ممتدة. ويقول مشرف حجاج تركيا وأوروبا المطوف زكي كمال لـ«الخليج 365» إن ابتكار السلة كان رغبة منه في تقديم شيء مختلف، إذ تقدم أغلب المخيمات الفواكه للحجاج بطريقة تقليدية وأصناف محدودة. وأضاف، شاركنا هذا العام في مشروع «مخيم الحج الأخضر»، إذ بدأ بالتعميم التدريجي لموسم حج هذا العام. ويرى مراقبون أن نتائج مراحل تجربته خلال الأعوام الماضية أكدت استعداد 33 % من الحجاج على فرز نفاياتهم، و26 % من النفايات البلاستيكية تم فرزها في المرحلة الأولى من 3 مخيمات بواقع 365 كجم، فيما كانت النفايات التي تم فرزها من 3 مخيمات خلال المرحلة الثانية بنسبة 66 % بواقع 14.500 كجم.

يبدو أن التنافس على أشده في المشاعر المقدسة بين مخيمات الـ«5 نجوم» لتقديم مزايا جديدة في كل موسم، من «المساج» إلى «أسرة الاسترخاء»، وصولا هذا العام إلى «سلة الفواكه»، إذ يتم عرض أكثر من 20 صنف فواكه، بطريقة ملفتة على مساحة ممتدة. ويقول مشرف حجاج تركيا وأوروبا المطوف زكي كمال لـ«الخليج 365» إن ابتكار السلة كان رغبة منه في تقديم شيء مختلف، إذ تقدم أغلب المخيمات الفواكه للحجاج بطريقة تقليدية وأصناف محدودة. وأضاف، شاركنا هذا العام في مشروع «مخيم الحج الأخضر»، إذ بدأ بالتعميم التدريجي لموسم حج هذا العام. ويرى مراقبون أن نتائج مراحل تجربته خلال الأعوام الماضية أكدت استعداد 33 % من الحجاج على فرز نفاياتهم، و26 % من النفايات البلاستيكية تم فرزها في المرحلة الأولى من 3 مخيمات بواقع 365 كجم، فيما كانت النفايات التي تم فرزها من 3 مخيمات خلال المرحلة الثانية بنسبة 66 % بواقع 14.500 كجم.

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