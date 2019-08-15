إلى مدينة الرسول .. مأرز الإيمان

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) وصلت أولى طلائع حجاج أوروبا وأمريكا وكندا إلى المدينة المنورة أمس (الأربعاء) في رحلة قطار الحرمين. وثمن الحجاج توفير المملكة لضيوف الرحمن كل ما يسهل وييسر عليهم أداء مناسكهم. وصلت أولى طلائع حجاج أوروبا وأمريكا وكندا إلى المدينة المنورة أمس (الأربعاء) في رحلة قطار الحرمين. وثمن الحجاج توفير المملكة لضيوف الرحمن كل ما يسهل وييسر عليهم أداء مناسكهم. وقال عبدالرحمن أحمد من أمريكا لـ "الخليج 365": إنه يصعب وصف ما وجدوه من حفاوة ورعاية وتكريم في مكة والمشاعر المقدسة، وإن الحجاج حظيوا برعاية شاملة بعدما سخرت الدولة كل المعينات لهم. ويتفق معه الحاج محمد فقيه من ولاية كاليفورنيا، مشيرا إلى أنه أدى الحج لأكثر من 12 مرة وفي كل عام يفاجأ بخدمات جديدة، موضحا أن رحلة قطار الحرمين كانت مريحة وفخمة فضلا عن التسهيلات في المطار إذ لم تستغرق إجراءات الخروج من الجوازات أكثر من نصف ساعة. أما الطبيب خالد وزوجته الطبيبة لمياء من ولاية أوكلاهوما فقالا إنهما سعداء بأداء الفريضة دون عوائق أو مصاعب فيما يقول شهريار من كندا ومحمد أكبر من بريطانيا ومحمد العشري استشاري العيون في بريطانيا إن الأجهزة المعنية في السعودية قدمت كل شيء لضيوف الرحمن لضمان سلامتهم وراحتهم، وأكدوا عزمهم على أداء الفريضة في سنوات قادمة يشجعهم على ذلك الخدمات الرفيعة التي توفرها السعودية لضيوف الرحمن من كل دول العالم.



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