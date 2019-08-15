هذه أعلى درجات الحرارة المسجَّلة في المملكة اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، نشرة بأعلى درجات الحرارة المسجَّلة في المملكة عن اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لعام 1440هـ الموافق 14 أغسطس 2019.

وبحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، سجَّل مرصد الأحساء ومرصد حفر الباطن أعلى درجة حرارة بالمملكة بـ 46 درجة مئوية، بينما جاء مرصد الدمام في المركز الثاني مسجِّلاً 45 درجة مئوية. فيما جاءت مراصد الرياض والقصيم في المركز الثالث من حيث أعلى درجة حرارة مسجَّلة في المملكة، حيث سجَّلَا 44 درجة مئوية.