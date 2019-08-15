هذه أعلى درجات الحرارة المسجَّلة في المملكة اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، نشرة بأعلى درجات الحرارة المسجَّلة في المملكة عن اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لعام 1440هـ الموافق 14 أغسطس 2019.
وبحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، سجَّل مرصد الأحساء ومرصد حفر الباطن أعلى درجة حرارة بالمملكة بـ 46 درجة مئوية، بينما جاء مرصد الدمام في المركز الثاني مسجِّلاً 45 درجة مئوية. فيما جاءت مراصد الرياض والقصيم في المركز الثالث من حيث أعلى درجة حرارة مسجَّلة في المملكة، حيث سجَّلَا 44 درجة مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر هذه أعلى درجات الحرارة المسجَّلة في المملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.