تعرف على قصة صورة رجل الأمن والطفلة النائمة أثناء رمي الجمرات – صور

جسد رجل الأمن التابع لقوات الطوارئ الخاصة، علاء زائري، مشهد انساني نبيل حين حمل طفلة على كتفيه، عنونه مغردون على منصات التواصل برجل الأمن الحنون، عندما حمل طفلة باكستانية لتنام على كتفه قريرة العين، لحين انتهاء أسرتها من أداء نسك رمي الجمرات.
ووفقا لموقع العربية قال ” زائري “ً: “شاهدت والدة الطفلة وهي تحمل طفلتها، وتريد أن ترمي الجمرات، ولكن الطفلة كانت تشعر بارتفاع الحرارة، حينها لم أتردد، فقمت بحملها على كتفي إلى حين قيام والدتها برمي الجمرة الصغرى بمشعر منى، بعدها تفاجأت بتصوير زملائي لمشهد وقوفي والطفلة على كتفي، مغردين فيها ومتفاخرين بهذا الموقف، الذي أسال الله القدير التوفيق لي ولكافة رجال الأمن الذين يخدمون الحجيج، مبتسمين وغير متذمرين دون كلل أو ملل”.
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