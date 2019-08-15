سياسيون أردنيون يهنئون القيادة السعودية بنجاح موسم الحج

ثمّن سياسيون أردنيون الخدمات الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن، وجعل رحلتهم الإيمانية أكثر راحة وسهولة.

وقدم السياسيون التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين، بنجاح موسم الحج لهذا العام، منوهين بالجهود والتسهيلات التي قدمتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، الأمر الذي مكّنهم من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقدم رئيس لجنة الأخوة الأردنية السعودية في مجلس الأعيان الأردني العين غازي الطيب، التهنئة والشكر للمملكة العربية السعودية بمناسبة نجاح موسم حج عام 1440هــ، قائلًا: «هذا النجاح جاء بعد توفيق الله كنتيجة لجهد كبير بُذل من القيادة الحكيمة في المملكة، مجددًا التأكيد على أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، حرصت على بذل الغالي والنفيس؛ لإنجاح موسم الحج، عبر تقديم كل التسهيلات والاهتمام والرعاية وحسن تنظيم، الأمر الذي مكّن ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة».

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من جانبه، قال عضو لجنة الأخوة الأردنية السعودية في مجلس النواب الأردني النائب صوان الشرفات: «لقد أدى الحجاج هذا العام مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وسط أجواء إيمانية تحفها رعاية الله ثم ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعتهما جميع أعمال لجان الحج التي كانت لها جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن».

من جهته، دعا عضو لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية في مجلس النواب الأردني شعيب شديفات، الله تعالى أن يديم على السعودية أمنها واستقرارها، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على شعبها نعمة الأمن والأمان، ويحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه.

وقدم شديفات الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لرعايتها واهتمامها بتيسير شؤون قاصدي بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المملكة وكل مؤسساتها العسكرية والمدنية والأهلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزيه خير الجزاء على ما يقدمه للأمتين العربية والإسلامية.