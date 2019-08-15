السعودية رائدة الدول في إدارة الحشود

فيما ودّعت مواكب الحجيج مشعر منى، أمس، وبدأت المدينة المنورة في استقبال ضيوف الرحمن بموسم الحج الثاني، استلهمت صحف ومواقع عالمية ومنظمات دولية، نجاح موسم حج هذا العام، وما رافقه من إدارة حشود متميزة وتسهيلات واكبت رفد الحجيج إلى مختلف المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، لتؤكد أن المملكة باتت رائدة دول العالم في إدارة الحشود المليونية.

«السعودية ترحب كل سنة بملايين الحجاج الذين يأتون من كل حدب وصوب دون التمييز بينهم»

«تجنيد 30 ألف كادر هو رقم كبير جدا، ويدل على التزام السعودية بالمعايير الصحية»

«إدارة السعودية لأكثر من 2٫5 مليون حاج أمر مدهش، الصور الفضائية أظهرت لقطات لا تكاد تصدق للحجيج»

«السعودية تستقبل ملايين الحجاج، وهو عدد يعدّ من أكبر الحشود في العالم»

نقل وتفويج

حافلات

49 شركة ومؤسسة نقل

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19085

أسطول الحافلات

حركة ترددية

16 مركزا للاستقبال والتفويج

480 ورشة متنقلة

قطار المشاعر

نقل نحو مليونين من أول أيام العيد وطيلة أيام التشريق 1500 كاميرا تلفزيونية متطورة للمراقبة