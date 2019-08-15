«السعودية ترحب كل سنة بملايين الحجاج الذين يأتون من كل حدب وصوب دون التمييز بينهم»
«تجنيد 30 ألف كادر هو رقم كبير جدا، ويدل على التزام السعودية بالمعايير الصحية»
«إدارة السعودية لأكثر من 2٫5 مليون حاج أمر مدهش، الصور الفضائية أظهرت لقطات لا تكاد تصدق للحجيج»
«السعودية تستقبل ملايين الحجاج، وهو عدد يعدّ من أكبر الحشود في العالم»
نقل وتفويج
حافلات
49 شركة ومؤسسة نقل
19085
أسطول الحافلات
حركة ترددية
16 مركزا للاستقبال والتفويج
480 ورشة متنقلة
قطار المشاعر
نقل نحو مليونين من أول أيام العيد وطيلة أيام التشريق 1500 كاميرا تلفزيونية متطورة للمراقبة
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية رائدة الدول في إدارة الحشود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.