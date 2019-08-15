أجهزة للخدمات الذاتية في كتابات العدل

تعتزم وزارة العدل تنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير التجربة الرقمية لنظام التوثيق المتكامل المتوافقة، وتركيب أجهزة خدمة ذاتية في كتابات العدل بمختلف أنحاء المملكة وبعض الأماكن العامة.

وبحسب وثيقة خاصة بالمشروع، فإنه يهدف إلى توريد وتركيب أجهزة الخدمة الذاتية وملحقاتها وتطوير التجربة الرقمية لـ8 كتابات عدل منتشرة في أنحاء المملكة، على أن تكون متوافقة مع أنظمة الوزارة حسب المتطلبات والمواصفات التي تحددها الوزارة.

خدمات توثيقية

تستهدف الوزارة توفير الخدمات العدلية الخاصة بكتابات العدل في مختلف المناطق من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، حيث سيتم توزيعها في مقرات الوزارة أو بعض الأماكن العامة الملائمة لتصبح الخدمات التوثيقية العدلية الإلكترونية في متناول أيدي المستفيدين بيسر وسهولة، دون مزيد من التوسع في كتابات العدل.

حلول ذكية

يتم تطبيق التجربة الرقمية في بعض فروع كتابات العدل من خلال دراسة آليات أتمتة جميع الإجراءات والأنظمة الإدارية، وتوثيق كافة معماريات الحلول الخاصة بها وتصميم حلول الأعمال الذكية لها، وتأتي مبادرة «نظام التوثيق المتكامل» دعما لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

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من أهداف المشروع

توفير توريد وتركيب أجهزة الخدمة الذاتية وملحقاتها

تطوير التجربة الرقمية لبعض كتابات العدل

إتاحة الخدمات التوثيقية العدلية للمستفيدين

أتمتة جميع الإجراءات والأنظمة الإدارية والتوثيق