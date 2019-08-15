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80 مدربة بمدرسة القيادة النسائية بالأحساء

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أكد المدير التنفيذي للعمليات في معهد الإمارات للسياقة، متعهد التشغيل والتدريب في مدرسة تعليم القيادة للنساء في الأحساء علي الزعابي، زيادة أعداد المدربات في المدرسة إلى 80 مدربة، ومن المتوقع طرح الوظائف الإضافية الجديدة «المرحلة الثانية من التوظيف» خلال الربع الأخير من العام الميلادي الحالي 2019، بجانب توفير نحو 20 وظيفة إدارية متنوعة، وزيادة فترة العمل اليومي إلى 16 ساعة يوميا (من السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة ليلاً) طوال أيام الأسبوع باستثناء الإجازة الأسبوعية يوم الجمعة، وذلك في خطوة هدفت إلى خدمة المجتمع بعمل مميز، وتلبية الاحتياج المتزايد «المتوقع» من المتقدمات السعوديات للحصول على رخصة قيادة في مدرسة تعليم القيادة للنساء في الأحساء.

رواتب مجزية

أشار الزعابي لـ«دوت الخليج» أمس، إلى أن الرواتب مجزية للمدربات، فضلا عن وجود تأمين صحي، وتتفاوت رواتب وأجور الموظفات الإداريات تبعاً لطبيعة الوظيفة في المدرسة والخبرات والمؤهلات العلمية، مبيناً أن الوظائف الإدارية في المدرسة تشمل: الموارد البشرية، خدمة العملاء، التسويق، مشرفة حضانة، موضحاً أن أعداد المدربات، التي جرى اعتماد تعيينهن نحو 40 سيدة كمدربات ميدانيات، و5 سيدات كمحاضرات في المدرسة، وهناك احتياج إلى 40 مدربة جديدة.

تقديم وبرامج

أعلن علي الزعابي، عن تدشين رابط إلكتروني جديد للمدرسة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، وسيتاح من خلاله التقديم للوظائف للمرحلة الثانية بشكل تفصيلي لكل وظيفة، كما سيتيح الموقع إمكانية التقديم للتدريب في المدرسة والبرامج التدريبية المتوفرة، مشيراً إلى أن آلية الدوام كمرحلة أولى على فترتين، لتلبية رغبات المتدربات المتقدمات للحصول على رخصة القيادة.


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