80 مدربة بمدرسة القيادة النسائية بالأحساء

رواتب مجزية
أشار الزعابي لـ«دوت الخليج» أمس، إلى أن الرواتب مجزية للمدربات، فضلا عن وجود تأمين صحي، وتتفاوت رواتب وأجور الموظفات الإداريات تبعاً لطبيعة الوظيفة في المدرسة والخبرات والمؤهلات العلمية، مبيناً أن الوظائف الإدارية في المدرسة تشمل: الموارد البشرية، خدمة العملاء، التسويق، مشرفة حضانة، موضحاً أن أعداد المدربات، التي جرى اعتماد تعيينهن نحو 40 سيدة كمدربات ميدانيات، و5 سيدات كمحاضرات في المدرسة، وهناك احتياج إلى 40 مدربة جديدة.
تقديم وبرامج
أعلن علي الزعابي، عن تدشين رابط إلكتروني جديد للمدرسة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، وسيتاح من خلاله التقديم للوظائف للمرحلة الثانية بشكل تفصيلي لكل وظيفة، كما سيتيح الموقع إمكانية التقديم للتدريب في المدرسة والبرامج التدريبية المتوفرة، مشيراً إلى أن آلية الدوام كمرحلة أولى على فترتين، لتلبية رغبات المتدربات المتقدمات للحصول على رخصة القيادة.
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