حج / مدينة الحجاج في السيح تودع الحجاج العائدين إلى دول الخليج



السيح 13 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 14 أغسطس 2018 م واس

‏استقبلت مدينة الحجاج بمدينة السيح اليوم أفواجاً من الحجاج العائدين إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بعد أن مّن الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام بكل يسر وسهولة.

‏وتضم مدينة الحجاج الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة السيح عدد من فروع الإدارات الخدمية التي تقدم العديد من الخدمات ، وسط استعدادات عالية وجاهزية من الجهات المعنية بخدمة الحجاج ، حيث تعمل الإدارات الخدمية التابعة لبلدية الخرج على تسخير طاقاتها وإمكانياتها وتقديم مختلف الخدمات ، إضافة لتهيئة مقرات الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن ، ومن ضمنها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج التي أقامت مخيماً دعوياً يعنى بخدمة الحجاج يتم من خلاله توزيع المصاحف والكتب والمطويات الخاصة بموسم الحج ، وإرشاد الحجاج والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بالحج ، فيما تستقبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخرج ضيوف الرحمن عبر المركز التوجيهي في مقر مدينة الحجاج الذي يضم معرض توعوي يتناول مناسك الحج ويتم من خلاله توزيع بعض الهدايا والمطبوعات المقدمة من الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفود الحجيج.

وتشارك جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بإقامة برنامج صحي تثقيفي تنفذه كلية الصيدلة ، ويهدف إلى إرشاد ضيوف الرحمن لاتباع أفضل الوسائل الصحية ، ويتم إهداءهم حقائب صحية تحتوي على مواد للإسعافات الأولية.

كما يشارك كشافة إدارة تعليم الخرج بتقديم مختلف الخدمات التموينية والغذائية وغيرها من الخدمات لضيوف الرحمن.

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23:56ت م

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