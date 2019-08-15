حج / جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان تهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام



مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 اغسطس 2019 م

رفع معالي رئيس جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان عضو مجلس الشيوخ الباكستاني البروفيسور ساجد مير، الشكر والتقدير والامتنان باسمه وباسم جميع علماء أهل الحديث والشعب الباكستاني، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأشاد معاليه بما تقدمه المملكة من جهود في خدمة الحجاج والزوار، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعتهما الحثيثة للحجاج، والاطمئنان عليهم، مؤكداً أنّ الحجاج لمسوا حجم التسهيلات والخدمات المميزة التي وفرتها حكومة المملكة لحجاج بيت الله الحرام وزائريه.

وأكد الشيخ ساجد مير أن نجاح موسم الحج جاء نتيجة الجهود المخلصة، والمتابعة والتنسيق المستمر بين السلطات المعنية في المملكة العربية

من جانبه، قال نائب رئيس جمعية أهل الحديث الشيخ علي محمد أبو تراب: نحن نقدر جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في تسخير جميع الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، فجزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين خيري الدنيا والآخرة.

ونوه بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة وما أثمرته المشروعات المباركة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وما شهده موسم الحج من نجاح على مختلف المستويات، مشيراً إلى جهود المملكة حكومةً وشعبًا في حسن استضافة الحجاج والمعتمرين.

من جانبه قدم الأمين العام لجمعية أهل الحديث عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الشيخ الدكتور عبدالكريم بخش التهنئة للمملكة حكومةً وشعبًا على النجاح الكبير الذي تحقق خلال موسم حج هذا العام بفضل من الله تعالى ثم بالجهود التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوفير جميع الخدمات وسبل الراحة والعناية الصحية الفائقة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأشاد بالمشاريع العملاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وما تشهده من تطور عاماً بعد عام لتسهيل وتذليل كافة السبل والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

كما أشاد ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي استضاف أكثر من 6500 شخصية من 73 دولة حول العالم، وقال إن الاستضافة معلم من معالم الخير البارزة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لإخوانه المسلمين حول العالم، لا سيما الشخصيات البارزة والمؤثرة منهم، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعكس حرص قيادة المملكة على التواصل مع العلماء والدعاة في العالم؛ للتباحث فيما يهم المسلمين، ويوحد صفهم ويجمع كلمتهم، فجزاه الله خير الجزاء.

كما قدمت جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي وزير الحج الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن على ما بذلوه من جهود لراحة الحجاج، داعية الله سبحانه أن يديم الأمن والعزة والرقي للملكة العربية السعودية، وأن يحفظها من كل شر ومكروه.

// انتهى //

23:13ت م

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مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 اغسطس 2019 مرفع معالي رئيس جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان عضو مجلس الشيوخ الباكستاني البروفيسور ساجد مير، الشكر والتقدير والامتنان باسمه وباسم جميع علماء أهل الحديث والشعب الباكستاني، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.وأشاد معاليه بما تقدمه المملكة من جهود في خدمة الحجاج والزوار، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعتهما الحثيثة للحجاج، والاطمئنان عليهم، مؤكداً أنّ الحجاج لمسوا حجم التسهيلات والخدمات المميزة التي وفرتها حكومة المملكة لحجاج بيت الله الحرام وزائريه.وأكد الشيخ ساجد مير أن نجاح موسم الحج جاء نتيجة الجهود المخلصة، والمتابعة والتنسيق المستمر بين السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية ، من أجل توفير سبل الراحة وتسهيل إجراءات الحجاج مما يدل على الجهود والنجاحات العظيمة التي حققتها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.من جانبه، قال نائب رئيس جمعية أهل الحديث الشيخ علي محمد أبو تراب: نحن نقدر جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في تسخير جميع الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، فجزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين خيري الدنيا والآخرة.ونوه بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة وما أثمرته المشروعات المباركة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وما شهده موسم الحج من نجاح على مختلف المستويات، مشيراً إلى جهود المملكة حكومةً وشعبًا في حسن استضافة الحجاج والمعتمرين.من جانبه قدم الأمين العام لجمعية أهل الحديث عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الشيخ الدكتور عبدالكريم بخش التهنئة للمملكة حكومةً وشعبًا على النجاح الكبير الذي تحقق خلال موسم حج هذا العام بفضل من الله تعالى ثم بالجهود التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوفير جميع الخدمات وسبل الراحة والعناية الصحية الفائقة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.وأشاد بالمشاريع العملاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وما تشهده من تطور عاماً بعد عام لتسهيل وتذليل كافة السبل والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.كما أشاد ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي استضاف أكثر من 6500 شخصية من 73 دولة حول العالم، وقال إن الاستضافة معلم من معالم الخير البارزة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لإخوانه المسلمين حول العالم، لا سيما الشخصيات البارزة والمؤثرة منهم، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعكس حرص قيادة المملكة على التواصل مع العلماء والدعاة في العالم؛ للتباحث فيما يهم المسلمين، ويوحد صفهم ويجمع كلمتهم، فجزاه الله خير الجزاء.كما قدمت جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي وزير الحج الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن على ما بذلوه من جهود لراحة الحجاج، داعية الله سبحانه أن يديم الأمن والعزة والرقي للملكة العربية السعودية، وأن يحفظها من كل شر ومكروه.// انتهى //23:13ت م0154

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