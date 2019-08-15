

جدة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي عن جهود فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بموسم حج هذا العام 1440 هجرية حسب الخطة المتفق عليها و التي تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية من خلال الحد من تسرب الأمراض الوبائية والآفات الزراعية عبر الحدود، والكشف على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة، والمنع أو الحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية داخل المجازر وأسواق الأنعام في العاصمة المقدسة .

وأوضح أنه تم الكشف وسحب عينات الدم من ( 101) باخره من 01/11/1440هـ الى 10/12/1440هـ بإجمالي عدد (2.240.729) رأس من الاغنام منها (1.139.561) رأس خاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بأسرع وقت وبدقه عالية تكللت ولله الحمد بنجاح وعدم تأخير للبواخر ، وكذلك تم فسح أكثر من ( 18 ) ألف طن من الخضروات و أكثر من (51 ) ألف طن من الفواكه الطازجة مفسوحة من ميناء جدة الإسلامي .

وأفاد عن عدد العاملين المكلفين في موسم حج هذا العام بأكثر من ( 310 ) من موظفي الوزارة وفرقها البيطرية خلال موسم الحج لفحص عدد (2.240.729) رأس من المواشي وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي ودخلت مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون أية أمراض محجرية - ولله الحمد –

وأفاد أن الوزارة جندت مهندسيها الزراعيين في المحاجر للكشف عن الإرساليات النباتية والإرساليات الواردة مع الحجاج للحد من انتقال الآفات النباتية للمملكة ، كما عملت فرق مكافحة نواقل الأمراض بمكافحة نواقل مرض حمى الضنك خارج النطاق العمراني في المشاعر المقدسة ، وعرفة ومزدلفة، علاوة على الرش الأرضي في أكثر من (245) مزرعة و(443) مرمىً ومستنقعاً و(326) حظيرة حول العاصمة المقدسة ، إضافة إلى الرش الجوي لمساحة قدرها (3250) هكتار .

// انتهى //

23:13ت م

0153





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة في موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.