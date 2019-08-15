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حاجة مصرية تستعيد البصر في مكة المكرمة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نجح فريق متخصص من مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة في إعادة البصر لفتاة مصرية في السادسة عشرة من عمرها، قدمت لأداء مناسك الحج مع والديها، وذلك بعد عملية جراحية لقاع الجمجمة تم فيها استئصال ورم نازف في الغدة النخامية عن طريق الأنف وبالمنظار الجراحي من فتحة حجمها 1 سم.
وأوضحت الإدارة الطبية أن المريضة أحيلت إلى مركز العلوم العصبية بالمدينة الطبية، بعد فقدان شبه كامل للإبصار في العين اليسرى وضعف شديد في العين اليمنى؛ بسبب وجود ورم ضخم ونازف في الدماغ في الغدة النخامية، وضاغط على أعصاب العين، وقد تم التعامل معها في وقت وجيز والاستعانة بكافة الفرق الطبية من استشاريي جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية، وتخدير الأعصاب وطب العيون والغدد الصماء والعناية الحرجة وجراحي المخ والأعصاب.
وتم إجراء كافة الفحوص اللازمة من قبل استشاريي أشعة الأعصاب، حيث قام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي عاجل من فريق مكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة الدكتور محمد غازي عبده، واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور إسلام حرز الله، حيث تم استئصال الورم وتخفيف الضغط عن عصب العين في عملية استغرقت 7 ساعات تكللت بالنجاح التام.
وتماثلت المريضة للشفاء تدريجيًّا، حيث تحسنت قدرتها على الإبصار مباشرة، وتستكمل المريضة علاجها الطبي والدوائي، تحت إشراف من استشارية الغدد الصماء وأورام الغدة النخامية الدكتورة دلال المحمادي.
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