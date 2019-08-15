2019-08-15

هكذا وصف عبدالرحمن بن مساعد مكالمة خالد الفيصل له؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: إنه تلقى مكالمة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.

وأضاف ابن مساعد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “شرفني سيدي الأمير خالد الفيصل- حفظه الله- بمكالمة لن أنساها ما حييت.. الشكر لك يا أبا بندر فمهما قلنا عنك لن نفيك حقك”.

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد قد توجه بالشكر للأمير خالد الفيصل على جهوده التي أسهمت في نجاح موسم الحج بتغريدة قال فيها: “جزاك الله خيرًا وحفظك وأسعدك في الدارين”.

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