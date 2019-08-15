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التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صنعاء وصعدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جديدة على مواقع وتحركات الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظتي صنعاء وصعدة.
وشنت مقاتلات التحالف عدة غارات على تجمعات حوثية في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وفق ما أورد موقع “المشهد العربي”، أمس الأربعاء، وشملت الغارات مواقع حوثية في صعدة؛ ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف الميليشيات.
يذكر أن 36 عنصرًا من الميليشيا الانقلابية، لقوا مصرعهم، بينهم 10 قيادات ميدانية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.
جاء ذلك بعد غارات للتحالف العربي نجحت في دك مواقع عسكرية عامة للحوثيين؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
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