فيديوجراف.. لقب السوبر الأوروبي يعود إلى إنجلترا بعد غياب 14 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره ومواطنه تشيلسي، مساء الأربعاء، على ملعب فودافون أرينا، في مباراة السوبر الأوروبي.

ويدخل ليفربول المباراة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، في المقابل يخوض تشيلسي اللقاء بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي.

وكان "الريدز" توج باللقب على حساب توتنهام في المباراة النهائية بالفوز بهدفين دون رد، بينما حصد تشيلسي لقب السوبر الأوروبي بالفوز على أرسنال بنتيجة 4-1.

وستشهد النسخة الحالية من بطولة السوبر الأوروبي تتويج فريق إنجليزي باللقب لأول مرة منذ عام 2005، حين تغلب ليفربول على سسكا موسكو الروسي بنتيجة 3-1.

"العين الرياضية" تسلط الضوء خلال الفيديوجراف التالي على عودة لقب السوبر الأوروبي إلى إنجلترا بعد غياب 14 عاما.