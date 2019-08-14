مونشنجلادباخ يتعاقد مع الجزائري رامي بنسبعيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعاقد نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني مع الجزائري رامي بنسبعيني، الأربعاء، قادما من رين الفرنسي، بعقد ينتهي في صيف عام 2023.

وأصدر النادي الألماني بيانا رسميا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يعلن خلاله ضمه للاعب الدولي الجزائري لمدة 4 سنوات.

وأشارت تقارير صحفية ألمانية إلى بلوغ قيمة الصفقة نحو 8 ملايين يورو، إلى جانب بعض الحوافز الإضافية.

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وجاء انضمام بنسبعيني، صاحب الـ24 عاما، لصفوف الفريق الألماني بعدما جذب أنظار مسؤوليه عقب تألقه مع منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكان الظهير الجزائري أحد أبرز العناصر الرئيسية في تشكيلة منتخب بلاده، الذي أنهى البطولة متوجا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ 29 عاما.

وبدأ بنسبعيني رحلته في الملاعب الأوروبية عبر بوابة ليرس البلجيكي عام 2014، قبل الانتقال لمونبلييه الفرنسي على سبيل الإعارة، لينضم بصفة نهائية إلى رين عام 2016.