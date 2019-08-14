زيدان يجبر ريال مدريد على التفكير في إعارة يوفيتش

زاد الغموض بشكل مفاجئ حول مصير المهاجم الصربي لوكا يوفيتش مع ريال مدريد الإسباني، قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، قبل أن تشير تقارير صحفية إلى اتجاه النادي المدريدي لإعارته، بناء على طلب المدرب زين الدين زيدان.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلا عن تقارير صربية، فإن النادي الملكي بصدد إعارة يوفيتش قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل.

وانضم اللاعب الدولي الصربي إلى "الميرينجي" هذا الصيف، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل حوالي 60 مليون يورو.

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ورغم قيمة الصفقة المرتفعة والآمال المعلقة على اللاعب في تحسين المعدل التهديفي للفريق الملكي، إلا أنه لم ينل حتى الآن ثقة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان طوال فترة الإعداد.

وأشارت الصحيفة إلى فشل يوفيتش في ترك بصمة واضحة خلال المباريات التحضيرية، لا سيما بعد غيابه لعدة أيام بسبب تعرضه لإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني وديا، والتي خسرها الفريق الملكي بنتيجة 3-7.

وجرب زيدان لاعب فرانكفورت السابق كمهاجم وحيد، بالإضافة للدفع به بجانب كريم بنزيمة في طريقة (4-4-2)، إلا أنه لم يقنع المدرب الفرنسي، بعدما فشل في تسجيل أي هدف.

يذكر أن زيدان اعتمد على بنزيمة كمهاجم أساسي طوال فترة ولايته الأولى، التي امتدت لأكثر من عامين ونصف العام، دون منح الفرصة لأي رأس حربة آخر للحصول على فرصة اللعب بصفة منتظمة.

وشارك يوفيتش (21 عاما) في 48 مباراة مع فرانكفورت بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 27 هدفا وصنع 7 أهداف.