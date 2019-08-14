- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تغييرات في مناصب هامة بالجيش في الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تغييرات في مناصب هامة بالجيش في الجزائر
متابعات الخليج 365 - متابعة
أجرى الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، اليوم الأربعاء، تغييرات جديدة في عدد من المناصب الهامّة بالجيش الجزائري.
وأنهى الرئيس الجزائري مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وعيّن في مكانه اللواء مصطفى أوجاني مراقبًا عامًّا جديدًا للجيش.
كما تم أيضًا إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة العقيد فريد طويل، وحل مكانه العقيد عبدالقدوس حلايمية.
وجرى تعيين طويل في نفس المنصب بالمحكمة العسكرية في وهران.
وكان الرئيس الجزائري المؤقت قد أنهى في أواخر الشهر الماضي مهام قادة عسكريين في 4 نواحٍ عسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر تغييرات في مناصب هامة بالجيش في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.