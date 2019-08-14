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تغييرات في مناصب هامة بالجيش في الجزائر

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2019-08-14

تغييرات في مناصب هامة بالجيش في الجزائر

متابعات الخليج 365 - متابعة

أجرى الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، اليوم الأربعاء، تغييرات جديدة في عدد من المناصب الهامّة بالجيش الجزائري.

وأنهى الرئيس الجزائري مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وعيّن في مكانه اللواء مصطفى أوجاني مراقبًا عامًّا جديدًا للجيش.

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كما تم أيضًا إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة العقيد فريد طويل، وحل مكانه العقيد عبدالقدوس حلايمية.

وجرى تعيين طويل في نفس المنصب بالمحكمة العسكرية في وهران.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت قد أنهى في أواخر الشهر الماضي مهام قادة عسكريين في 4 نواحٍ عسكرية.





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