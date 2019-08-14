شكرا لقرائتكم فيديو.. غضب حجاج إفريقيا لعدم توفر وجبات العشاء من المطوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-14 فيديو.. غضب حجاج إفريقيا لعدم توفر وجبات العشاء من المطوف متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة عبر عدد من حجاج إحدى الدول الإفريقية عن استيائهم وتذمرهم بسبب عدم توفر وجبات العشاء من قبل المطوف أو المؤسسة. Advertisements وأظهر مقطع فيديو تدخل المهندس محمد فيصل القحطاني مِن منسوبي هيئة تطوير منطقة مكة لتهدئة الوضع حتى توفرت وجباتهم. ووعدهم بمحاسبة المسؤول والمتسبب عن هذه المشكلة.









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