الرئيس اليمني يعين الحبيشي قائدًا للمنطقة العسكرية الثالثة

2019-08-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، قرارًا رئاسيًّا حمل رقم (106) لسنة 2019م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن محمد أحمد الحبيشي قائدًا للمنطقة العسكرية الثالثة قائدًا للواء 13 مشاة ويرقى إلى رتبة لواء.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.