- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الرئيس اليمني يعين الحبيشي قائدًا للمنطقة العسكرية الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرئيس اليمني يعين الحبيشي قائدًا للمنطقة العسكرية الثالثة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، قرارًا رئاسيًّا حمل رقم (106) لسنة 2019م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن محمد أحمد الحبيشي قائدًا للمنطقة العسكرية الثالثة قائدًا للواء 13 مشاة ويرقى إلى رتبة لواء.
وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اليمني يعين الحبيشي قائدًا للمنطقة العسكرية الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.