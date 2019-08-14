وزير إعلام اليمن: الحوثي خادم مطيع لنظام طهران

2019-08-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء: إن “سنوات الحرب والأزمة أثبتت أن ‎الميليشيات الحوثية مجرد خادم مطيع لنظام الملالي في طهران وأداة لتنفيذ أجندتهم في المنطقة دون اكتراث للعواقب على الشعب اليمني”.

جاء ذلك في تعليقه على استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، وفد ‎الميليشيات الحوثية برئاسة محمد عبدالسلام، الذي سلمه رسالة من زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي.

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وأوضح وزير الإعلام اليمني في تغريدات على صفحته بموقع “تويتر”، أن استقبال خامنئي وفد ‎الميليشيات الحوثية برئاسة المدعو محمد عبدالسلام تلويح إيراني بأوراقه في المنطقة وإعلان عن تبني ووقوف ودعم كامل للميليشيات ضمن سياساتها المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

واعتبر ذلك “محاولة يائسة لاستخدام ورقة اليمن في أزمتها مع المجتمع الدولي”.

وشدد الإرياني على أن تأخر حسم المعركة مع ‎الميليشيات الحوثية وتوسع انخراطهم في المشروع الإيراني التدميري، يؤكد ضرورة توحيد جميع القوى الوطنية لتخليص الوطن من هذا السرطان الخبيث، لافتًا إلى أن المعارك الجانبية التي تسعى إلى إضعاف الدولة وتمزيق المجتمع تحت مبررات وحجج واهية لا تخدم المعركة الوطنية.

وكانت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، نقلت على لسان رئيس وفد الحوثيين مخاطبته لخامنئي خلال اللقاء بالقول: “إننا نعتبر ولايتكم امتدادًا لخط نبي الإسلام وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب”.