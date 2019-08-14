مسرح طلال مداح على موعد مع أولى حفلات موسم السودة

2019-08-14

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

يستعد موسم السودة لأحياء أولى حفلاته الفنية، التي ستقام على مسرح طلال مداح بقرية المفتاحة في أبها، حيث ستحييها فنانة العرب أحلام يوم الجمعة القادم الموافق 16 أغسطس.

وتقام الحفلات الفنية، الذي سيحييها مجموعة من أشهر الفنانين في الوطن العربي، وذلك على هامش فعاليات “موسم السودة” الذي يستمر لغاية إلى 31 أغسطس، حيث يرتكز على أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية تجذب الزوار بمختلف أعمارهم.

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ويقام موسم السودة في أعلى منطقة في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر السودة من أبرز المعالم السياحية في منطقة عسير؛ نظرًا لما تتمتع به من مقومات جمالية طبيعية وأجواء رائعة ومناظر خلابة، وسيكون زوار السودة على موعد مع أربع حفلات غنائية خلال الموسم، ستحيي أولها الفنانة أحلام الجمعة القادمة، وفي الحفلة الثانية لقيصر الغناء الفنان كاظم الساهر، وذلك يوم الخميس 22 أغسطس، فيما سيحيي الفنانان راشد الماجد وأصيل أبو بكر أمسيتهم التاريخية في يوم الخميس 29 أغسطس، على أن يقدّم الفنانان عبادي الجوهر ونوال الكويتية آخر الأمسيات الفنية في موسم السودة يوم الجمعة 30 أغسطس. وقد خصص موسم السودة منصة إلكترونية تتيح للجمهور شراء تذاكر الحفلات الفنية عبر موقعه الإلكتروني (هنا).

يشار إلى أن موسم السودة يندرج ضمن إطار مبادرة مواسم السعودية 2019 التي أطلقت في فبراير الماضي، وتتضمن 11 موسمًا سياحيًّا يشمل معظم مناطق المملكة.

وقد اختيرت السودة بالارتكاز على أربعة محاور رئيسية استندت إلى مقوماتها الطبيعية وﻤناظرها الخلابة وغنى تراثها وثقافتها والمغامرات الرياضية التي تتيحها طبيعتها الجبلية، بالإضافة إلى تميز طقسها خلال فصل الصيف، ويشمل برنامج موسم السودة على حزمة من الأنشطة الرياضية والمغامرات الجريئة والفعاليات الترفيهية والأمسيات الفنية واﻟﻤوسيقية والاستعراضات الشعبية والتراثية، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية كمهرجان رجال الطيب المقام بقرية رُجال التراثية الذي من شأنها تسليط الضوء على مكامن الفرص والقوة بمنطقة عسير.