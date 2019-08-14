وزير الشؤون الإسلامية: قبلة مني على جبين وزير الداخلية وكل رجال الأمن

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف آل الشيخ، “قبلة مني على جبين رجل الأمن الأول سمو وزير الداخلية، وكل رجل من رجال الأمن السعودي في جميع القطاعات”.

وأضاف آل الشيخ عبر حسابه على تويتر، “في حج هذا العام١٤٤٠هـ ضربوا أروع الأمثلة في التعامل الإنساني الخلاق مع جميع الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف وفي جميع المنافذ والطرق، رحمة وأخلاقاً وتواضعاً وانضباطاً وصبراً”.