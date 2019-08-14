رابط الضمان الإجتماعي 1440 هـ لفحص وإستعلام مساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة من خلال العديد من المواقع التواصل الإجتماعي، عن موعد وتوقيت صرف المقطوعة في الضمان، ويأمل الكثير من المستفيدين بالإسراع في صرف المقطوعة، من اجل مساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتخفيف الأثار السلبية المترتبة على إرتفاع الأسعار والسلع والخدمات بسبب تطبيق الضريبة المضافة بهدف تحقيق التوزان الإقتصادي والمالي في المملكة، وتطبيق رؤية المملكة للعام 2020، وتحقيق كافة متطلبات المملكة للعام 2030، وتطبيق العديد من الإصلاحات الإقتصادية في المملكة.

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

الأسر ذات الدخل المنخفض أو الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية . تعتبر 30 الف ريال سعودي هو الحد الاعلى المقدم للمقطوعة . يتم تحديد الإعانة وفقاً لعدد افراد الأسرة وقيمة الدخل. يتم التقديم للمقطوعة مرة واحدة في السنة، ويتم صرفها للأسر المستفيدية على قوائم الإنتظار مرة واحدة في العام كله.

من هم الفئات المستفيدين من مساعدة المقطوعة

الأرامل والمطلقات. الأسرة التي غاب عنها عائلها. أسر السجناء . الأسر ذات الدخل المحدود.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية عن موقعاً إلكترونياً يهدف إلى مساعدة الأسر السعودية بهدف التقديم والإستعلام عن مساعدة المقطوعة، حيث يمكنك عزيزي المواطن زيارة البوابة الإلكترونية من هـــــنـــا، حيث هدف ذلك الموقع إلى التسهيل والتسريع في تقديم خدمة التسجيل والإستعلام من قبل المواطنين في المملكة، وتساعد البوابة الإلكترونية المواطنين عن عناء زيارة مراكز الضمان الإجتماعي.