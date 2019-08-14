شكرا لقرائتكم خبر عن «سوق الخليج 365» يستهوي أفئدة حجاج البر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

استهوى «سوق الخليج 365» أفئدة أعداد كبيرة من وفود حجاج البر العائدين من المشاعر المقدسة، بعد أداء فريضة الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ.

وأكد عدد من الحجاج لـ«الخليج 365»، أن توقيت انطلاقة «سوق الخليج 365» هذا العام ضمن فعاليات «مواسم السعودية» كانت في توقيت دقيق بالتزامن مع موسم الحج.

وذكر فهد الشهري من الدمام، أنه أنهى مناسك الحج هو وأسرته وكان يخطط لزيارة السوق قبل الحج، فيما أشار سلطان الشمري من حفر الباطن إلى استفادة حجاج البر من توقيت السوق.

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ولفت آخرون إلى أنهم زاروا أجنحة الدول الـ١١، وأكد بدر القحطاني أنه اطلع من خلال الفعاليات على حضارات الدول العربية المشاركة وتنوع ثقافاتها، معبراً عن إعجابه بجناحي المملكة ومصر.

من جهته، أوضح لـ«الخليج 365» مدير السوق سابقاً المهندس عبدالله السواط، أن اللجنة الإشرافية العليا برئاسة الأمير سلطان بن سلمان، قبل عامين وضمن استراتيجية التطوير للسوق، عملت على إطالة زمن فعاليات «سوق الخليج 365» تدريجياً لتصل إلى ٣ أشهر، من ضمنها شهر ذو الحجة، ليكون بمثابة ملتقى حضاري وثقافي يشهده الحجاج الذين يفدون إلى المملكة.

وفي سياق متصل، عبر الكاتب الصحافي إياد أبو شقرا عن سعادته بزيارة «سوق الخليج 365»، مشيراً إلى حجم التطوير والتغيير الذي خلق جواً عاماً من الشمولية والتنوع.