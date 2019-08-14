، مَن هو الجندي الذي ظهر مبتسمًا في صورة حقق مصوِّرها المركز الأول؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - نقل الحاج من مشعر عرفة إلى مزدلفة

كشف الجندي الذي ظهر مبتسمًا وهو يحمل حاجًّا مسنًّا في الصورة التي حققت المركز الأول، بوصفها أفضل صورة لموسم حج 1440 هـ، ومُنح مصوِّرها سعود العنزي جائزة إمارة مكة المكرمة للإعلام الجديد، أن مكان الحدث هو مشعر عرفة.

وقال الجندي ماجد علي الحكمي لـ"الخليج 365" إن وقت الصورة كان في يوم عرفة؛ إذ شاهد الحاج يعاني جروحًا في أسفل قدمه؛ فقدم له المساعدة بنقله إلى مشعر مزدلفة.

وأضاف: لا يقتصر ما أقوم به عليّ وحدي، بل إن القوات المشاركة في الحج كافة تقوم بأعمال عظيمة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن. وهذا محل فخر لنا جميعًا. مشيرًا إلى أنه لم يعرف عن انتشار الصورة إلا بعد تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.