محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الدكتور صالح سعيد القحطاني، الطبيب المُعيد بقسم طب الطوارئ في جامعة نجران، بزواجه من كريمة محمد بن علي آل عائش، بمحافظة سراة عبيدة. حضر الحفل لفيفٌ من الأهل والزملاء والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ الطبيب القحطاني، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. "الدكتور القحطاني" يحتفل بزواجه في سراة عبيدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-14 احتفل الدكتور صالح سعيد القحطاني، الطبيب المُعيد بقسم طب الطوارئ في جامعة نجران، بزواجه من كريمة محمد بن علي آل عائش، بمحافظة سراة عبيدة. حضر الحفل لفيفٌ من الأهل والزملاء والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ الطبيب القحطاني، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. Advertisements 14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440 11:30 PM احتفل الدكتور صالح سعيد القحطاني، الطبيب المُعيد بقسم طب الطوارئ في جامعة نجران، بزواجه من كريمة محمد بن علي آل عائش، بمحافظة سراة عبيدة. حضر الحفل لفيفٌ من الأهل والزملاء والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ الطبيب القحطاني، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. ، "الدكتور القحطاني" يحتفل بزواجه في سراة عبيدة ،

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