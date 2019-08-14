محمد بن مسعود - الدمام - 14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440 11:34 PM أكد أن السعودية أثبتت للعالم قدرتها على خدمة ضيوف الرحمن بأكمل وجه وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام الكلمات المفتاحية وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام ، وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام ،

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