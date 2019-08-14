شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يعلن الحرب من جديد ويوجه الرسالة الأخيرة للعالم.. شاهد ما جاء فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن القيادي في مليشيا الحوثيين، محمد علي الحوثي، الثلاثاء، فشل السلام في الحديدة، في إشارة غلى اتفاق السويد المبرم بين الحكومة ومليشياته برعاية امم.

واتهم الحوثي، التحالف العربي والجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بمواصلة حصار مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

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وقال محمد الحوثي، بتغريدة على “تويتر”: “يبقى حصار الدريهمي عنوانا لفشل السلام ودليلا على عدم وجود نوايا حسنة”.

وخاطب الحوثي الأمم المتحدة، منتقداً: “القافلة التي أرسلتموها قبل عدة أشهر لا تكفي للمحاصرين طوال الوقت، وإذا كنتم عاجزين عن إيصال الغذاء والدواء فأعلنوا للعالم ذلك”