شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ‘‘ريم عبدالله’’ بطلة مسلسل العاصوف تشعل مواقع التواصل بـ‘‘فيديو’’ جديد ومثير للغاية.. شاهد ماذا فعلت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد إعلان وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي..علقت الفنانة ريم عبدالله، بطلة مسلسل ” العاصوف ” ، على شائعة وفاتها والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت” ريم ” مقطع فيديو لها على ” سناب شات ” ، وظهرت فيه وهي تستمع إلى أغنية أثناء وجودها في السيارة.

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وكتبت معلقة عليه: ” أنا بخير جعلني ما انحرم من وجودكن ” .

وكان انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم لقوا مصرعهم في حادث مأساوي أليم، وذلك في المملكة العربية السعودية، وذلك في حادث سيارة، أثناء قيادة ريم سيارتها الخاصة برفقة شقيقتها غادة العبدالله، وكانوا تحديداً في مدينة الرياض، وقد تأثروا بالكثير من الجراح التي أدت لوفاتهم.