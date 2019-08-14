شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين هذا القائد في منصب عسكري رفيع (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - در اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (106 ) لسنة 2019 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن محمد احمد الحبيشي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة قائدا للواء 13 مشاه ويرقي إلى رتبة لواء.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية .

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