بعد مرور 13 يوماً من اختفائه.. صدمة لحظة العثور على السبيعي مفقود الخرج

سَجّلت الجهات الأمنية بالخرج العثور على جثّة الشاب “ناصر بن هذال السبيعي” بمنطقة “الأخوين”؛ بالقرب من مركبته، بعد 13 يوماً من فقدانه.

وكان خلال الأيام الماضية؛ انتشرت مناشدة ذوي الفقيد مساندة الجهات الأمنية في البحث عن “السبيعي” البالغ من العمر 38 عاماً، الذي كان متجهاً بين محافظة الخرج والتوضحية في يوم 29/ 11/ 1440، ومِنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به.

وكان “السبيعي” يستقل مركبة من نوع هونداي “سوناتا” عُثِر عليها بالقرب من منطقة الأخوين بمحافظة الخرج، قبل العثور عليه متوفىً بالمنطقة ذاتها.